O Dia da Mulher visto por uma mulher trans: desigualdades e preconceito continuam

Enquanto mulher transgénero (ou trans), afirma que o desconhecimento e o preconceito continuam a existir em relação a esta comunidade. "Ao não ter conhecimento de causa, acabam por ter um preconceito e ideias erradas do que é ser trans e o processo pelo qual as pessoas trans passam".



Uma pessoa trans é alguém que não se identifica com o sexo de nascença. O processo de afirmação de género não é igual para todas as pessoas trans. Ângela optou por fazer uma cirurgia de redesignação sexual e, este mês, assinala três anos que iniciou os procedimentos. Embora esteja a passar por complicações, afirma que "sempre" sonhou ter a imagem que hoje em dia vê ao espelho.