O escrutínio é essencial numa democracia, defende presidente da Organização Transparência e Integridade

Esta tarde de segunda-feira, à saida de um encontro com a ministra da Justiça, Margarida Mano sublinhou que quem ocupa cargos públicos deve ser escrutinado.A presidente da Organização Transparência e Integridade foi ao Ministério da Justiça debater as conclusões do último índice de perceção da corrupção. Portugal caiu 9 posições.Para Margarida Mano, não haver uma regulamentação do lobby e a demora nos processos, como o da Operação Marquês,justificam essa queda.