"O Homem dos Sonhos" estreia-se no Teatro São Luiz

Foto: TNSL/DR

O palco do Teatro São Luiz, em Lisboa, estreia-se esta sexta-feira a peça "O Homem dos Sonhos”. Parte do conto de Mário de Sá Carneiro, com o mesmo nome e apresentada pela Ópera do Castelo, esta peça tem música e libreto de António Chagas Rosa.