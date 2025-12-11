"O país está a trabalhar". Leitão Amaro diz que a greve "é inexpressiva"





O Ministro da Presidência deu o exemplo das transações na SIBS que demosntram que "o país está a manter as transações financeiras, a sua atividade comercial e económica, está, neste momento, com uma redução de 7% face ao período normal. O trânsito nas pontes, do sul para Lisboa, está a cair 5%", adiantou.















Leitão Amaro considera que "esta parece mais uma greve da função pública" que tem impacto nos transportes e nas escolas mas insiste que "o nível de adesão no conjunto do país à greve geral é inexpressivo, em particular no setor privado e no setor social".