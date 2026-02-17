"O perigo mantém-se". Dezenas de pessoas deslocadas após derrocada na Costa da Caparica

Telejornal | 17 de fevereiro de 2026

"Este é o terceiro movimento de massas que verificámos", apontou a vereadora, Francisco Pereira, avisando que deverão ocorrer outras derrocadas no mesmo local.

"O perigo mantém-se", alertou a autarca, frisando que o município está "em todas as frentes para evitar uma tragédia maior".





c/ Lusa

A derrocada, para a qual foi dado alerta às 1h15, atingiu três habitações da Rua Duarte Pacheco Pereira. As três habitações, cujos moradores já tinham sido anteriormente retirados pelas autoridades, foram afetadas com a entrada de terra nas divisões das casas.Numa mensagem publicada na sua página da rede social Facebook, a presidente da Câmara de Almada, Inês de Medeiros, revelou que "equipas do LNEC (Laboratório Nacional de Engenharia Civil) já estão no terreno para avaliar os riscos futuros de desabamentos, com o secar das terras".Assinalando que "as respostas de emergência são temporárias", Inês de Medeiros avisou que "não podem faltar medidas governamentais excecionais que garantam soluções definitivas de habitação, apoio à reconstrução e salvaguarda dos investimentos e postos de trabalho".As operações de socorro mobilizaram os Bombeiros de Cacilhas, o Serviço Municipal de Proteção Civil de Almada e a GNR, com um total de 16 operacionais, apoiados por seis veículos.A vereadora da Proteção Civil da Câmara de Almada já avisou que algumas pessoas não vão poder regressas às suas casas, nomeadamente na Azinhaga dos Formosinhos, afirmando que “voltar é continuarem em persistente perigo”.