"O poder está nas mãos do povo". Élvio Sousa apela ao voto e espera um bom resultado para o JPP
O secretário-geral do JPP apelou este domingo ao voto nas eleições autárquicas. Élvio Sousa conta com um bom resultado do seu partido.
"O trabalho está feito e compete-me sobretudo consciencializar e apelar a todas as pessoas para exercer esse direito de voto, relembrando que a Constituição lembra sempre e está lá escrito que o poder político pertence ao povo e hoje o poder político está nas mãos dos cidadãos, que têm capacidade eleitoral e está nas mãos do povo", sublinhou.