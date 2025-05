O que disse Gouveia e Melo desde 2021

"Se isso acontecer [entrada na vida política], dêem-me uma corda para me enforcar."

Henrique Gouveia e Melo, vice-almirante, num almoço/debate organizado pelo International Club of Portugal, em Lisboa

28-10-2021

"A democracia não precisa de militares. Gosto muito de ser militar, mas o militarismo excessivo não faz sentido."

Idem, ibidem

"Não gosto que me imiscuam na área política. Sou militar e não tenho intenção no futuro de me candidatar a nada. Isto é um não. Quando eu digo não é não."

Renascença, 18-05-2023

"Estou concentrado no meu objetivo militar que é conseguir transformar a Marinha num verdadeiro instrumento útil, significativo, abrangente e tecnologicamente avançado ao serviço do Estado português. Esse trabalho é gigantesco. Ocupa 110% do meu cérebro. E, portanto, eu não ando preocupado com outras coisas."

Quando questionado sobre uma candidatura a Presidente da República

Lusa, 27-12-2023

"A ideia de que os militares não podem participar na política é antidemocrática."

Portugal Amanhã/Euronews, 09-08-2024

"Não incluo nem excluo a possibilidade da candidatura [à Presidência da República]."

RTP3, 04-09-2024

"Os militares não fazem chantagem com o poder político. Pelo contrário, o poder político é que manda nos militares."

Reagindo à notícia do Expresso, sem citar fontes, de que o Presidente da República gostava de reconduzir o almirante Gouveia e Melo por mais dois anos no cargo para lhe travar uma candidatura presidencial

04-10-2024

"Transformar a Presidência [da República] num apêndice dos interesses partidários é uma ameaça à capacidade da democracia liberal de manter um sistema equilibrado e funcional."

Expresso, 21-02-2025

"As pontes não se constroem sobre redes de influência, compadrios ou intrigas político-partidárias, mas sim sobre consensos assentes em valores humanitários, no desejo de liberdade, prosperidade e solidariedade efetiva, e, acima de tudo, na defesa intransigente da democracia liberal."

Idem, ibidem

"Há que também ter cuidado com a ideia de que na política só políticos experientes, entre aspas, ou de carreira, podem fazer política, porque isso é a negação da própria abertura de um sistema que deve ser aberto para incorporar não só conhecimento como ideias diversas."

17-03-2025

"Depois das eleições [legislativas de 18 de maio] assumirei a posição que acho que devo assumir na altura e serei mais claro do que sou agora, porque o meu papel neste momento é esperar pelas eleições legislativas."

22-03-2025

"Se os senhores pensarem -- não quer dizer que vá concorrer à presidência [da República] -- que votando em mim não precisam de fazer nada porque os vossos problemas vão ser resolvidos por aquele milagreiro que vai assumir a Presidência, não votem em mim, por favor. Votem lá num outro milagreiro qualquer porque eu não sou esse milagreiro."

27-03-2025

"Não há dúvidas. Vou ser mesmo candidato [à Presidência da República]."

Renascença, 14-05-2025

"Esta instabilidade interna está aos olhos de todos nós, portugueses."

Idem, ibidem

"O Presidente da República, por ser eleito por maioria e não dependente de partidos, pode contribuir de forma muito decisiva para a estruturação da política de médio e longo prazo, com uma visão estratégica, e para as reformas estruturais que há muitos anos estão por fazer na sociedade portuguesa."

Idem, ibidem

"A minha forma de atuar será muito diferente do atual Presidente [Marcelo Rebelo de Sousa]."

Idem, ibidem