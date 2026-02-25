País
O que é um acidente isquémico transitório e o que o distingue do AVC?
Depois de o ministro das Finanças ter sido atendido nas urgências por suspeita de AVC, o presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna explicou à RTP que os acidentes vasculares cerebrais são "muito frequentes" e uma "das principais causas de morte e incapacidade". Luís Costa explicou ainda o que é um acidente isquémico transitório e como se distingue.
"A maior parte dos AVC manifesta-se por uma incapacidade muito específica, muito localizada, de uma função. Nomeadamente, ficar com a boca ao lado ou não conseguir mexer a metade direita ou a metade esquerda do corpo", explicou Luís Costa.
Há ainda alguns sintomas associados, como náuseas e vómitos, ou alterações na visão. E há vários fatores de risco, como a hipertensão, a diabetes, tabagismo, excesso de peso, entre outros.
Segundo o médico, há "diagnósticos diferenciais" que podem despistar ou confirmar o AVC no utente. A equipa médica responsável pelo tratamento do ministro das Finanças decidiu mantê-lo em "internamento para observação", embora com um quadro clínico "estável". Miranda Sarmento realizou "exames que descartam o cenário de um acidente vascular cerebral", que chegou a ser avançado por alguns meios de comunicação.
Segundo Luís Costa, quando há diagnóstico de AVC, "mesmo um AVC muito pequeno", é frequente ficarem internados para observação.
"Há doentes que têm AIT's, que são doentes que têm manifestação mas recuperam totalmente e sem nenhuma lesão", explicou ainda, podem ser observados em consulta ou sujeitos a mais exames.
O Acidente Isquémico Transitório é como um AVC, mas "o doente tem a sorte de recuperar completamente".
"Pode haver a obstrução de uma artéria mas depois os próprios mecanismos do corpo acabam por destruir esse coágulo".
Isto é, "é a mesma doença só que é nos vasos do cérebro". Um doente com AIT "tem uma doença neurológica, fica sem conseguir falar ou mexer do mesmo lado, durante 5 ou 10 minutos". Um AIT, frisou ainda o médico, "é um sinal de alerta".
