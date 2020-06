"O que mais me preocupa é a radicalização da sociedade portuguesa", diz PR

Marcelo Rebelo de Sousa considera que na sociedade portuguesa há muitas formas de discriminação que merecem ser combatidas e afirma estar preocupado com a radicalização “gratuita” da sociedade, considerando que um radicalismo puxa outro”. O Presidente da República admite que há setores racistas em Portugal, assim como há discriminação por outros fatores como a pobreza. Mas considera que situações como a vandalização da estátua do padre António Vieira, em Lisboa, revela “ignorância” e “imbecilidade”.