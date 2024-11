No âmbito das comemorações dos 50 Anos do 25 de Abril, duas associações culturais do concelho de Gouveia, realizaram um documentário que conta histórias de vida, das gentes da Serra da Estrela.





"O Regime é o Castigo" mostra as frustrações, expectativas e desilusões que marcaram a transição de Portugal para a democracia.O documentário será exibido antes de entrar no circuito nacional, nas quatro freguesias das quais são naturais as mulheres que retratam estas histórias, Arcozelo da Serra, Cativelos, Folgosinho e Sampaio.