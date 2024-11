Meia tonelada de lixo é quanto cada habitante do distrito de Évora, produz num ano.







Os sacos do lixo amontoados estão no centro da cidade, na Praça 1.º de Maio, para todos verem a quantidade de lixo que cada um dos 140 mil habitantes faz ao logo do ano.





Esta campanha provocatória, "O seu lixo para toda a gente ver" é uma maneira de chocar para que haja a perceção da realidade.







A GESAMB, Gestão Ambiental e de Resíduos, alerta que o desafio para o distrito de Évora é triplicar a quantidade de resíduos recicláveis recolhidos até 2030.





Para se ter uma ideia, só no ano passado, os 12 municípios, abrangidos pela GESAMB, produziram perto de 80 mil toneladas de resíduos domésticos, mas apenas foram recicladas 11 por cento.