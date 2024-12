Foto: créditos Câmara Municipal de Óbidos

Com 82 por cento de população sem médico de família, o município de Óbidos prepara-se para estender o "Óbidos+Saúde" para o ano de 2025, depois da forte adesão da população ao plano lançado no início do ano para apoiar os utentes sem resposta no Serviço Nacional de Saúde.