Obras condicionam tráfego na Ponte 25 de Abril

Segundo a Lusoponte, a empresa concessionária da ponte que liga Lisboa a Almada (distrito de Setúbal), durante 10 dias vão ser executados trabalhos de repavimentação do piso.Os trabalhos vão decorrer todos os dias úteis.No dia 18 de janeiro, e no mesmo período horário (entre as 21h00 e as 7h00), os acessos à Avenida da Ponte pela Autoestrada 5 e pelo ramo das Amoreiras no sentido norte/sul serão ainda encerrados, estando assegurados desvios alternativos.