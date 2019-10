Obras de arte arrestadas permanecem na residência de Berardo

A operação decorreu na casa do empresário madeirense, na Avenida Infante Santo, em Lisboa.



O arresto acontece no seguimento da tentativa do banco público de recuperar uma dívida do grupo Joe Berardo na ordem dos 50 milhões de euros.



As obras de arte permanecem, no entanto, na residência de Berardo.



Mas ficaram já identificados como bens arrestados, para garantir que não desaparecem e que poderão ser utilizados no pagamento da dívida à Caixa.