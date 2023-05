Obras Metro de Lisboa. Utentes queixam-se e pedem transportes alternativos

O Lumiar tem quatro estações de Metro que por causa das obras estão a ter restrições à circulação, tendo levado a cortes de vias, deslocalização de estacionamento e do terminal rodoviário e a alterações frequentes no funcionamento do Metro.

Desde o dia de ontem que na linha Amarela só se circula entre Odivelas e o Campo Grande verificando-se uma interrupção entre o Campo Grande e a Cidade Universitária.

A repórter Arlinda Brandão foi ouvir moradores e utentes do Metro de Telheiras, que têm a estação fechada e que se queixam da falta de autocarros alternativos ou de um reforço visível dos que já existem.

Também o presidente da Junta de freguesia do Lumiar, Ricardo Mexia diz à Antena 1 que o prometido reforço de autocarros e de transportes alternativos não estão a ser sentidos pela população que ficou sem o serviço do Metro como o tinha antes. E pede uma audiência ao Ministro do Ambiente e da Ação Climática, Duarte Cordeiro, que tutela o Metropolitano de Lisboa, para se encontrar uma solução.

O presidente da Junta de freguesia do Lumiar, Ricardo Mexia diz que com a ausência de alternativas de autocarros satisfatórias para a população do Metro e da Carris, vai recorrer ao Ministro do Ambiente e da Ação Climática, Duarte Cordeiro, que tutela o Metropolitano de Lisboa.A Antena 1 pediu esclarecimentos à Carris que garante que está a fazer um reforço na frequência das carreiras que já existem nesta zona da cidade.Quanto à oferta mesmo assim não ser suficiente, a Antena 1 questionou o Metropolitano de Lisboa sobre a possibilidade de por a circular autocarros alternativos para colmatar as restrições à utilização do Metro nesta zona da cidade; mas até agora não obtivemos resposta nem a esta nem às outras questões colocadas.