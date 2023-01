Obras no Metro de Lisboa têm de ser terminadas até ao fim de 2026

Na cerimónia simbólica de lançamento do concurso público para a extensão da linha vermelha do metro, em Lisboa, António Costa salientou o facto do transporte metropolitano chegar finalmente à zona ocidental da cidade.



Uma parte das obras da extensão , entre Alcântara e São Sebastião, tem sido contestada pelo movimento de cidadãos "Salvar o Jardim da Parada", mas o Ministro do Ambiente e Ação Climática sublinha que foram consensualizadas as questões mais polémicas.



O Primeiro-ministro admite que se aproximam anos exigentes para o metro, mas pede confiança.