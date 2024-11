Obras no terminal do aeroporto de Lisboa podem avançar

O “ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, procede à assinatura da consignação das obras do terminal do Aeroporto Humberto Delgado”, uma cerimónia marcada para as 10h00, segundo uma nota emitida pela tutela.



O ministro já tinha dito que, até ao final deste mês, seria assinado o auto de consignação das obras do aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, e que esse prazo é para cumprir.



Sobre os atrasos no arranque das obras, o ministro disse, no início deste mês que compete à ANA explicações sobre essa matéria, acrescentando que o Governo tem feito o que lhe compete, ou seja "pressionar no sentido de garantir que essas obras são feitas".



"Quem é utilizador hoje do aeroporto Humberto Delgado sabe que está absolutamente congestionado e que precisa de investimento que já não tinha há muito tempo. Agora tem investimento porque tem decisões, tendo decisões podemos obrigar positivamente, no sentido construtivo da palavra, o concessionário a fazer as obras a que está obrigado", afirmou pinto Luz.