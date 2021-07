Obrigatório certificado digital ou teste negativo para entrar em restaurantes ao fim de semana

A medida aplica-se nos 60 concelhos com risco mais elevado e aos jantares de sexta-feira e durante todo o fim de semana.



Nos hotéis e alojamentos locais também passa a ser exigido um certificado digital ou teste negativo.



O Governo levantou a cerca ao fim de semana na Área Metropolitana de Lisboa, mas mantém o recolher obrigatório entre as 23h00 e as 5h00 nos 60 concelhos mais afetados pela pandemia.