Obstetras do Norte e Centro reforçam urgências de Lisboa e Vale do Tejo

A partir deste fim-de-semana obstetras de seis hospitais do Norte e Centro do país deslocam-se para reforçar as urgências de Lisboa e Vale do Tejo. A medida da Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde inclui voluntários internos que vão também garantir o funcionamento dos serviços durante os próximos dois meses. A Ordem dos Médicos fala em confusão geral.