"Obviamente que sabia" Pedro Nuno Santos confirma que teve conhecimento da compra de ações dos CTT

, disse Pedro Nuno Santos numa declaração no Parlamento. O ainda deputado lembrou que a gestão dos CTT era melhor enquanto esteve na esfera pública, prestando bons serviços aos cidadãos.“Hoje, os CTT são uma empresa que não cumpre os indicadores de qualidade a que está sujeita. Hoje, os CTT privados não prestam o mesmo serviço de qualidade que prestavam quando eram uma empresa pública”.Pedro Nuno Santos considerou ainda que os CTT eram a única empresa com quem o governo podia negociar o serviço postal em Portugal eO enquadramento legal foi cumprido e o interesse nacional foi cumprido”, explicou o secretário-geral do PS.

Existem "limites" para o combate político

O candidato do PS pediu um debate político “adulto” e garantiu que este caso não vai ensombrar o Congresso do Partido Socialista.As declarações de Pedro Nuno Santos surgem no seguimento das críticas de Luís Montenegro, que afirmou que o caso dos CTT era “uma bandalheira”.A Parpública também já se pronunciou sobre o caso da compra de ações dos CTT por parte do estado e garante que todos os parâmetros legais da operação foram cumpridos.