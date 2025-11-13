OCDE. Pouco mais de metade da população portuguesa satisfeita com acesso à saúde

Em 2024, os países da OCDE gastaram 9,3% do seu PIB em saúde, um valor inferior ao pico atingido durante a covid-19, mas superior aos níveis pré-pandemia.

Segundo a organização, a força de trabalho na área da saúde está a crescer, existindo cerca de um em cada nove empregos na área da saúde ou da assistência social, em média, nos países da OCDE.

