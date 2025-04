Oceano Atlântico Nordeste é zona de emissões controladas

Isto significa que nesta zona marítima só poderão passar navios que utilizem combustíveis menos poluentes e tecnologias mais limpas. Ouvido pela A1, o presidente da ZERO, Francisco Ferreira, antevê um impacto muito positivo desta decisão tomada pela Organização Marítima Internacional.Não há volta a dar, acredita a ZERO.Hoje, Dia Nacional do Ar, a ZERO aplaude a decisão da Organização Marítima Internacional de criar uma área de emissões controladas no Oceano Atlântico Nordeste.Uma decisão que vai proteger uma vasta região costeira onde vivem quase 200 milhões de pessoas. A entrada em vigor está prevista para março de 2027.