Odemira. Levantamento dos prejuízos vai continuar nos próximos dias

Em declarações à RTP, o autarca adiantou que esse processo ainda irá demorar, não só devido à "extensão enorme da área ardida", mas também pelas "diferentes tipologias de prejuízos".



A prioridade para a Câmara de Odemira é, nesta altura, o realojamento de duas pessoas que ficaram sem casa. Hélder Guerreiro assumiu também grande preocupação com a questão da alimentação animal, que afeta muitos agricultores da região.



Há também a situação dos empreendimentos turísticos "gravemente prejudicados". A autarquia já tem uma reunião agendada para a próxima sexta-feira com o Ministério da Economia, em concreto com a secretaria de Estado do Turismo.



O presidente da Câmara de Odemira destaca que mesmo os alojamentos que não ficaram destruídos acabaram por ficar prejudicados devido a este incêndio.



Para além do Turismo, a autarquia tem estado em contacto com os Ministérios da Agricultura e também da Coesão. O Governo "tem estado bastante sensível a tudo o que aconteceu", reconheceu Hélder Guerreiro em declarações ao 360.