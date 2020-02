OE2020. Coligação contra PS suspende durante um ano linha circular do Metro de Lisboa

A construção da linha circular do Metro de Lisboa, que iria ligar as estações do Rato e do Cais do Sodré está suspensa durante uma ano.

Resultado de uma coligação no parlamento para aprovar propostas do PAN e o PCP.



As propostas agora aprovadas determinam que o Governo realize este ano um estudo técnico e de viabilidade económica, que permita uma avaliação comparativa entre a extensão do metro até Alcântara e a Linha Circular.