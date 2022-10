Oeiras aposta na mobilidade sustentável

Câmara Municipal de Oeiras

Oeiras é um concelho com cinco parques empresariais na área da ciência e tecnologia, o que significa cerca de 24 mil postos de trabalho. Em termos de mobilidade são mais os que entram no concelho do que os que saem. A autarquia aposta numa gestão sustentável entre os transportes públicos com o automóvel e, para dar resposta à necessidade, vai criar 14 novos parques de estacionamento, 2.800 novos lugares para o carro.