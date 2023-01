Oficiais de justiça em greve a partir de hoje e por tempo indeterminado

O presidente do sindicato dos oficiais de justiça, Carlos Almeida, aponta os motivos para a greve, a começar pela exigência de mais recursos humanos.A greve vai decorrer sempre da parte da tarde e por tempo indeterminado, uma vez que os serviços mínimos não permitem uma paralisação total, como explica à jornalista Marta Pacheco o dirigente sindical.O início da greve dos funcionários judiciais coincide com a abertura do ano judicial, marcada para hoje, à mesma hora em que devem também estar a decorrer plenários sindicais em frente aos edifícios onde funcionam os serviços.