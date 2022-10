Oficiais de Justiça em greve. Questões ligadas à carreira, aposentação e estatuto

Os oficiais de Justiça estiveram esta manhã em greve. A paralisação abrangeu os tribunais judiciais de Lisboa, Porto e Ponta Delgada. O protesto repete-se na quinta-feira, no período da tarde, nos núcleos judiciais de Coimbra, Funchal e Almada.