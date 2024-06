Os oficiais de justiça reforçam o protesto que dura há 18 meses. Desta vez, vão iniciar uma greve no dia 28 deste mês. O sindicato anunciou a paralisação para as manhãs das quartas e sextas-feiras por tempo indeterminado.

Os oficiais de justiça querem a revisão da tabela salarial e um suplemento incluído no ordenado.



No início deste mês, a estrutura sindical não assinou acordo com o Ministério da Justiça.