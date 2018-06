Oftalmologia. Tempo de espera por consulta é cada vez maior

RTP26 Jun, 2018, 08:28 | País

A estratégia visa a criação de pontos de realização de primeiras consultas o nível dos cuidados de saúde primários - antigos centros de saúde -, de forma a libertar os hospitais, e o alargamento e a uniformização dos rastreios de saúde visual infantil e da retinopatia diabética.



Segundo os dados da Estratégia Nacional para a Saúde da Visão, em destaque na edição desta terça-feira do jornal Público, em 2017 ficaram por fazer 233.228 consultas de oftalmologia em Portugal. O que corresponde a um acréscimo de 29 por cento face ao ano anterior. São 638 consultados por dia.



Arlinda Brandão - Antena 1



A solução pode passar por transferir os casos menos complexos para os centros de saúde.



Os autores da Estratégia Nacional para a Saúde da Visão, agora conhecida, consideram “inaceitáveis” os tempos médios de espera.refere os casos do Centro Hospitalar do Oeste, onde se esperou, em média, 784 dias por uma consulta de oftalmologia, e do Centro Hospitalar Barreiro-Montijo, que chegou aos 510 dias.Em causa, fazem notar os especialistas, estão “insuficiências crónicas” do Serviço Nacional de Saúde: “Os serviços de oftalmologia dos hospitais públicos estão há muitos anos no limite da capacidade assistencial”.No ano passado, o número de cirurgias oftalmológicas aumentou em cerca de 19 por cento. Todavia, também neste capítulo cresceu o tempo médio de espera.