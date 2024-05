Oh a Manor House! Sorry! Aqui é um solar de Portugal, okay!?

A reportagem da Antena 1 é na Casa das Torres que todas as semanas recebe grupos de norte americanos de passagem para Santiago de Compostela.

As aventuras de um “brasileiro” de Ponte de Lima trouxeram-lhe fortuna em terras de Vera Cruz… assim começa a narrativa de Tristão Malheiro. Dirige-se ao grupo de norte-americanos endinheirados que tem pela frente. Num inglês perfeito, explica-lhes como aquela casa em estilo barroco, foi mandada erguer por um antepassado: o tal “brasileiro”.

A Casa das Torres é um palacete com data de 1751 na freguesia de Facha, Ponte de Lima, a capital do turismo de habitação. Ali, estão ao todo 20 homens e mulheres, de idades diferentes. Uns vieram de Chicago, outro casal de Seattle, e mais dois de Nova Jérsia e Califórnia. Todos de roupa desportiva a bebericar vinho Loureiro. Nunca se tinham visto na vida. Estão a começar a conhecer-se. Desembarcaram na noite anterior no aeroporto Francisco Sá Carneiro. Dormiram na sumptuosa unidade hoteleira da zona da marina do Freixo e agora estão ali, debaixo de árvores centenárias, no parque da casa senhorial, onde lhes servem o almoço.

A empresa de turismo norte-americana Backroads - especializada em turismo ativo - organiza a viagem. Têm como destino Santiago de Compostela. Todas as semanas há um grupo novo. O circuito é feito com uma lógica: caminhar de manhã, e só se quiserem. Depois, almoçar bem e jantar melhor e sempre em unidades topo de gama. Grosso modo, este é o “caminho” destes grupos.

Mas habitualmente, dizem-me os três guias espanhóis que os acompanham, gostam muito de caminhar. Eles, os guias turísticos, têm tudo preparado: três carrinhas de transporte e uma outra de apoio, com comida e bebidas frescas, caso apeteça.

Raúl, José e Maribel têm sempre, a cada manhã e tarde, três opções de programa: caminhar, visitar a região ou regressar ao hotel. São opções para turista escolher. Adoram o que fazem. Maribel é engenheira civil, mas deixou para trás essa vida em Sevilha e agora este é o seu dia-a-dia. Tristão vive na Casa das Torres. Só assim é possível manter a casa, não é possível de outra maneira. É o que responde com extraordinário à-vontade aos turistas, quando os leva ao interior da casa e conta toda a história. Não perca a entrevista de António Jorge a Francisco Calheiros, presidente TURIHAB – Associação do Turismo de Habitação - mais abaixo neste artigo.





Tristão Malheiro explica a história da casa. FOTO: António Jorge





Até lá fica satisfeito com o uso que dá ao palacete de granito, fica contente se no fim do ano, no deve e haver, as receitas forem suficientes para a manutenção. É a máxima dos proprietários que têm casas assim, assegura Francisco Calheiros, o presidente da TURIHAB – Associação do Turismo de Habitação.





É a mais antiga associação do sector em Portugal e trabalha na salvaguarda da genuinidade do Turismo de Habitação, Agro-Turismo e Turismo Rural e certifica a qualidade da oferta - é o que pode ler-se na morada digital. Faz este ano quarenta anos, é o rosto de uma rede interna que tem cerca de 130 associados de norte a sul e ilhas.

Falta dar nova a alma a dois projectos que lançou, sempre com recurso a apoios comunitários: a rede europeia e a rede de fazendas do café no Brasil. Estão em processo de reactivação, mas têm tido ações ao longo dos anos mais recentes, conta o senhor turismo de habitação Francisco Calheiros, que não tem dúvidas: sem o impulso do dinheiro comunitário, Portugal não teria este produto turístico distintivo para oferecer. Pode ouvir aqui a entrevista de António Jorge a Francisco Calheiros

Uma marca distinta, o Turismo de Habitação cresceu muito em Portugal mas um dos principais rostos do setor pede mais atenção do poder politico, União Europeia incluída.





Os americanos não se cansam de fazer perguntas, Tristão é um anfitrião irrepreensível. Na mesa do parque serviu broa da região, vinho da adega de Ponte de Lima, onde entrega as uvas da quinta. A propriedade fica numa das margens de rio Lima. Tristão Malheiro a irmã e a mãe são os proprietários, mas ele está apreensivo com o futuro. A sucessão é um problema em muitos destes solares.