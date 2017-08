Oito casas destruídas em Oleiros, várias aldeias evacuadas

RTP 24 Ago, 2017, 22:17 / atualizado em 24 Ago, 2017, 22:24 | País

O fogo de Oleiros, no distrito de Castelo Branco, fez um ferido grave. As chamas estavam descontroladas, com várias frentes ainda ativas e a ameaçar casas e populações.Luís Correia, presidente da Câmara de Castelo Branco, afirma que este incêndio teve origem em "mão criminosa". Na freguesia de Almaceda, Castelo Branco, as chamas continuavam descontroladas."Todos os indicadores demonstram isso, aquilo que está a acontecer e a forma como até o fogo está a evoluir. É preciso dizer-se e assumir-se esta realidade. Sem dúvida que não é por acaso que está a arder esta mancha tão grande, e da forma como está, com o vento para aquele lado e a aparecer uma projeção para este lado", afirmou o autarca.Para Luís Correia, "são coisas que devem ser vistas e analisadas perceber porque é que isto está a acontecer. E sem dúvida nenhuma que só pode ser uma criminosa".O incêndio, que deflagrou na quarta-feira, no concelho de Oleiros chegou esta quinta-feira ao Fundão. Uma frente de fogo estava a consumir uma vasta área de pinhal.Paulo Fernandes, presidente da Câmara do Fundão, afirma que o objetivos das autoridades é travar a frente de fogo."Nós estamos a fazer combate corpo a corpo com o fogo. Estamos a ver se conseguimos criar uma zona circunscrita, porque de facto estamos numa zona com mais de 40 quilómetros de floresta e seria calamitoso se não conseguíssemos fazer esse trabalho", afirmou o autarca.Segundo Paulo Fernandes, "temos num raio de um quilómetro três aldeias que rapidamente ficariam em perigo iminente".No concelho do Fundão não há aldeias em perigo, mas noutros concelhos, "este fogo apanha quatro concelhos, há de facto povoações que estão neste momento em perigo".Um incêndio que começou quarta-feira e atingiu várias aldeias e quintas agrícolas está perto da cidade da Guarda.As chamas ameaçaram esta tarde a Aldeia do Biso, no Sabugal onde se viveram momentos de pânico.A Estrada Nacional 18, que liga a Guarda à Covilhã, foi cortada ao trânsito devido ao incêndio que deflagrou na quarta-feira. Também a A23, entre a Guarda e Benespera, está cortada ao trânsito.Uma das dificuldades no combate ao incêndio, além do vento forte, é o matagal denso e alto que ladeia a Estrada Nacional 18.Dois dos habitantes foram obrigados a deixar o local onde guardam os animais devido ao aproximar das chamas.