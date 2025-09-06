Oito distritos de Portugal Continental sob aviso amarelo por previsão de chuva forte
Oito distritos de Portugal Continental vão estar sob aviso amarelo entre hoje e amanhã devido à previsão de chuva forte, revelou hoje o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).
Os distritos do Porto, Viana do Castelo, Aveiro, Coimbra e Braga estão sob aviso amarelo desde as 21:00 de hoje e até às 06:00 de domingo, dia 07 de setembro.
Já nos distritos de Viseu, Santarém e Leiria o aviso dura entre as 00:00 e as 09:00 de domingo.
A previsão é de períodos de chuva, por vezes forte.
O IPMA colocou igualmente a costa norte da ilha da Madeira e as zonas montanhosas sob aviso amarelo a partir do meio-dia de domingo devido às previsões de chuva forte.
Segundo a informação do IPMA, o aviso está em vigor até às 00:00 de segunda-feira, sendo previsível a ocorrência de "precipitação por vezes forte e persistente".
O aviso amarelo é o segundo de uma escala de quatro (verde, amarelo, laranja e vermelho) de acordo com a gravidade das previsões.