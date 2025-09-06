Oito distritos sob aviso amarelo devido à chuva este fim de semana

Foto: João Marques - RTP

Porto, Viana do Castelo, Aveiro, Coimbra e Braga vão estar sob aviso amarelo a partir das 21h00 deste sábado até às seis da manhã de domingo.



Em Viseu, Santarém e Leiria, o aviso amarelo é válido durante a manhã deste sábado.



O IPMA prevê uma descida acentuada da temperatura máxima no domingo, entre 6 a 10 graus nas regiões do interior e entre 3 a 6 graus na regiões do litoral.



A Proteção Civil emitiu alertas para medidas preventivas nas áreas afetadas pelos incêndios.



Relembra que as primeiras chuvas são propícias a inundações em zonas urbanas, a cheias ou deslizamentos e derrocadas devido à infiltração da água.



Um fenómeno que pode ser potenciado pela remoção do coberto vegetal na sequência de incêndios rurais.