Oito distritos sob aviso amarelo devido à chuva este fim de semana
Foto: João Marques - RTP
Durante este fim de semana, oito distritos de Portugal continental estão sob aviso amarelo devido à chuva, por vezes forte.
Em Viseu, Santarém e Leiria, o aviso amarelo é válido durante a manhã deste sábado.
O IPMA prevê uma descida acentuada da temperatura máxima no domingo, entre 6 a 10 graus nas regiões do interior e entre 3 a 6 graus na regiões do litoral.
A Proteção Civil emitiu alertas para medidas preventivas nas áreas afetadas pelos incêndios.
Relembra que as primeiras chuvas são propícias a inundações em zonas urbanas, a cheias ou deslizamentos e derrocadas devido à infiltração da água.
Um fenómeno que pode ser potenciado pela remoção do coberto vegetal na sequência de incêndios rurais.