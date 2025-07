Oito distritos sob aviso amarelo devido a tempo quente na terça e quarta-feira

Os alertas estarão em vigor nestes oito distritos entre as 9:00 da próxima terça-feira e as 18:00 da próxima quarta-feira, de acordo com a informação divulgada pelo IPMA.

O aviso amarelo é emitido quando existe, segundo o mesmo instituto, uma "situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica" e quando é necessário "acompanhar a evolução das condições meteorológicas".

Para a próxima terça-feira, dia em que começa o aviso amarelo, estão previstas temperaturas superiores a 30 graus, de acordo com as previsões disponíveis no `site`. Em Beja, a temperatura máxima poderá chegar aos 39 graus, em Bragança e em Viseu aos 34 graus, em Évora aos 38 graus, na Guarda aos 31 graus, em Vila Real aos 35 graus, Castelo Branco aos 37 graus e, finalmente, Portalegre aos 36 graus.