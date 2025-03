Oito distritos sob aviso amarelo e 4 sob aviso laranja por chuva e agitação do mar

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), os distritos de Beja, Évora, Faro, Leiria, Lisboa, Portalegre, Santarém e Setúbal vão estar sob aviso amarelo a partir do final da tarde de domingo devido à "chuva por vezes forte", associada à depressão Laurence.

O aviso amarelo vigora a partir das 18:00 de domingo em Beja, Faro, Lisboa e Setúbal e a partir das 21:00 em Évora, Leiria, Portalegre e Santarém.

Em Lisboa e Setúbal, este alerta termina às 00:00 de segunda-feira, enquanto nos restantes distritos se prolonga até às 03:00.

Já a partir das 15:00 de segunda-feira será a agitação marítima a deixar sob aviso amarelo os distritos de Beja, Coimbra, Faro, Leiria, Lisboa e Setúbal, subindo este alerta para o nível laranja em Beja, Faro, Lisboa e Setúbal entre as 18:00 de segunda-feira e as 06:00 de terça-feira.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe situação meteorológica de risco moderado a elevado.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Para hoje, o IPMA prevê hoje para o Continente céu com períodos de muita nebulosidade, tornando-se geralmente muito nublado a partir do final da tarde.

São aguardados aguaceiros em especial a partir da tarde, que serão de neve acima de 1.000/1.200 metros de altitude, e a formação de gelo ou geada no interior.

Na costa ocidental, o mar apresenta ondas de noroeste com dois a três metros, diminuindo para um a dois metros, enquanto na costa sul as ondas serão de sudoeste com um a dois metros, diminuindo para um metro.

As temperaturas irão variar entre a máxima de 16 graus em Setúbal, Faro e Sagres e a mínima de -2 em Bragança.