Oito estradas nacionais com cortes de trânsito por causa do fogo

Em comunicado, a GNR explica que, pelas 14:20, no distrito de Coimbra, estavam cortadas nos dois sentidos a Estrada Nacional (EN) 230 entre a Quinta da Tapada e as proximidades da localidade de Avô (Oliveira do Hospital), a EN342 na localidade de Avô, a EN236 na localidade de Candal (Lousã) e a EN 244 próximo das localidades de Cerdeira, Parroselos, Relva Velha e Camba, todas no concelho de Arganil.

No distrito de Viseu estavam cortadas nos dois sentidos a EN 321 na localidade de Travassos (Cinfães) e a EN226 entre a localidade de Penso (Sernancelhe) e a estrada municipal 533.

No distrito da Guarda estão cortadas nos dois sentidos a EN226 na proximidades de Ponte Abade (Tondela), Rio de Mel (Trancoso) e Peroferreiro (Aguiar da Beira) a EN331 nas proximidades das localidades de Ranhados (Vila Nova de Paiva), Meda, Castainço (Penedono), Penedono, Macieira (Sernancelhe) e Sernancelhe, assim como a EN 229-1 entre as localidades de Antas (Penedono) e Trancoso.