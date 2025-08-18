Oito estradas nacionais cortadas em cinco distritos

Num comunicado relativo ao balanço das 16h20 de hoje, a Guarda Nacional Republicana (GNR) adiantou que estão interditadas à circulação, nos dois sentidos, oito estradas nacionais (EN).

Assim, no distrito de Leiria com Coimbra está cortada a EN236, entre as localidades de Castanheira de Pera (distrito de Leiria) e Alfocheira (concelho de Lousã, distrito de Coimbra), e a EN113, no concelho de Leiria, entre o cruzamento para a Caranguejeira e o entroncamento para a Gordaria.

No distrito da Guarda, estão interditadas a EN233, entre as localidades de Pêga (concelho da Guarda) e Vila do Touro (concelho de Sabugal); a EN230, concelho de Seia, entre as localidades de Pedras Lavradas e Vide, e também a EN231, entre a localidade de Teixeira de Baixo e a EN230, que liga a Castelo Branco.

No distrito de Castelo Branco, está a EN230 com um corte nas proximidades das localidades de Unhais da Serra (concelho de Covilhã) e Pedras Lavradas.

No distrito de Coimbra está interdita a circulação no concelho de Pampilhosa da Será, na EN344, nas proximidades das localidades de Portela de Unhais e Casal da Lapa.

O distrito de Viana do Castelo tem também um corte ao trânsito na EN202, no concelho de Viana do Castelo, entre as localidades de Torre e Vila Mou.

Na nota de imprensa, a GNR lembra que o todo o território continental está sob situação de alerta e estão proibidas as queimas e queimadas, assim como trabalhos rurais com recurso a máquinas.

Portugal continental tem sido afetado por múltiplos incêndios rurais desde julho, sobretudo nas regiões Norte e Centro, num contexto de temperaturas elevadas que motivou a declaração da situação de alerta desde 02 de agosto.

Os fogos provocaram dois mortos, incluindo um bombeiro, e vários feridos, na maioria sem gravidade, e destruíram total ou parcialmente casas de primeira e segunda habitação, bem como explorações agrícolas e pecuárias e área florestal.

Portugal ativou o Mecanismo Europeu de Proteção Civil, ao abrigo do qual deverão chegar, na segunda-feira, dois aviões Fire Boss para reforço do combate aos incêndios.

Segundo dados oficiais provisórios, até 17 de agosto arderam 172 mil hectares no país, mais do que a área ardida em todo o ano de 2024.