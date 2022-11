Oito jovens apanhados pela ondulação em praia da Póvoa de Varzim, novo balanço

Anteriormente, o capitão do Porto e Comandante local da Polícia Marítima da Póvoa de Varzim, Ferreira Teles, tinha dito que o grupo era constituído por quatro jovens.

"Oito jovens estavam na praia e foram apanhados pela ondulação. Sete conseguiram sair pelo próprio pé e foram transportados ao Hospital da Póvoa e uma rapariga com cerca de 20 anos está desaparecida", disse à Lusa o capitão do Porto e Comandante-local da Polícia Marítima da Póvoa de Varzim e de Vila do Conde.

O comandante Ferreira Teles disse que o alerta para o incidente que decorreu na praia da Lagoa, na localidade de Aver-o-Mar, no concelho da Póvoa de Varzim, no distrito do Porto, foi dado às 04:48.

"Temos já um helicóptero a sobrevoar a zona e vários meios em terra. Em breve e, apesar de a barra estar fechada devido à agitação marítima, vamos contar também com uma embarcação", disse.

No local estão elementos do Bombeiros da Póvoa do Varzim, da polícia marítima e elementos da estação salva-vidas da capitania.

Toda a costa marítima de Portugal continental está sob aviso amarelo, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) devido à forte agitação marítima.