Oito serviços de urgência de ginecologia e obstetrícia encerrados no fim-de-semana

Seis destes oito serviços que estarão encerrados este fim de semana são da região de Lisboa e Vale do Tejo.

Segundo um esclarecimento da Direção Executiva do SNS enviado à agência Lusa, no sábado e no domingo, em Lisboa e Vale do Tejo, "estarão abertos oito serviços de urgência de ginecologia e obstetrícia e seis estarão encerrados ao público".



"Irá manter-se o habitual funcionamento em rede entre os diferentes hospitais de modo que nenhuma utente fique sem acesso a cuidados de saúde", assegura a DE-SNS.



De acordo com as escalas de urgências do Serviço Nacional de SNS disponibilizadas na Internet, vão estar fechados no sábado estas urgências nos hospitais de São Bernardo (Setúbal), Garcia de Orta (Almada), Fernando da Fonseca (Amadora), Beatriz Ângelo (Loures), São Francisco Xavier (Lisboa) e Santa Maria (Lisboa).



Ainda segundo a DE-SNS, o planeamento das urgências de ginecologia e obstetrícia em Lisboa e Vale do Tejo "para o próximo fim de semana está de acordo com previsto e com o que tem acontecido nas últimas semanas, tendo em conta as especificidades dos meses de verão, período em que muitas das equipas médicas se encontram de férias".



"No país inteiro, dos 43 serviços de urgência de ginecologia e obstetrícia, 35 estarão abertos no fim de semana e oito encerrados", acrescenta.



Grávidas de Leiria terão de viajar para o Porto



Um dos serviços de urgência ginecológica/obstétrica encerrados, desde esta sexta-feira e até ao dia 19, é o do hospital de Leiria, situação justificada com a "indisponibilidade dos recursos humanos necessários para garantir o serviço durante este período de férias de verão", de acordo com o esclarecimento.



O encerramento foi articulado com a Unidade Local de Saúde de Coimbra, para que continue a ser dada resposta às utentes da área de influência de Leiria, adianta.



"No que diz respeito aos partos programados, a solução passa por um encaminhamento, com o acordo das grávidas, para o Centro Materno e Infantil do Norte (Porto) que irá receber as utentes de Leiria", lê-se no documento.



Segundo a Direção Executiva do SNS, o transporte vai ser acautelado pela Unidade Local de Saúde da Região de Leiria, "estando programados 10 partos para os próximos dias" e, segundo a informação recolhida por esta entidade, "as grávidas e respetivas famílias estão satisfeitas com a alternativa que lhes foi apresentada".







A Direção Executiva frisa a "necessidade de se ligar sempre para a Linha SOS Grávida (808 24 24 24) antes de se deslocar a um serviço de urgência de Ginecologia", acrescentando que, "em apenas três meses, este gesto reencaminhou cerca de 16 mil grávidas para os cuidados de saúde mais adequados".







com Lusa