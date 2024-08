Bastonário dos Médicos preocupado com encerramento de urgências em Leiria

Por falta de médicos, as urgências estão fechadas até ao próximo dia 19.O bastonário Carlos Cortes diz que uma grande área da região de Leiria fica privada de respostas durante dezoito dias.Numa resposta escrita enviada à Antena 1, a Unidade Local de Saúde da Região de Leiria refere que a situação já estava prevista e que foi articulada com a Unidade Local de Saúde de Coimbra.Na mesma nota pode ler-se que as utentes e as grávidas devem contactar sempre a Linha SNS Grávida antes de irem a qualquer serviço de saúde.As urgências de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital de Santo André, em Leiria, estão fechadas a partir de hoje e até ao próximo dia 19 por falta de médicos.



Este fim-de-semana, também as urgências de pediatria do Hospital de Leiria vão estar encerradas.



Reabrem na segunda-feira de manhã.