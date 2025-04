Montenegro apela à "ética" dos jornalistas e garante que não escondeu contas bancárias

“É possível que alguns deles tenham relações familiares com dirigentes partidários e até com titulares de responsabilidades empresariais”, mas “o presidente do partido não tem nada a ver com isso” nem “intervém nesse assunto” acrescentou ainda.







Luís Montenegro garantiu que não há nenhum cliente da Spinumviva que seja financiador do PSD. Confrontado com o facto de serem seis familiares do dono da gasolineira Barros Rodrigues, o primeiro-ministro afirmou que se trata de um donativo para uma concelhia do partido e afasta qualquer promiscuidade.



A partir de Valpaços, numa ação de campanha enquanto presidente do PSD na Feira do Folar, Luís Montenegro respondeu às várias polémicas que o têm envolvido., afirmou.Luís Montenegro foi questionado em específico sobre duas notícias, uma doe outra do. A primeira, que fez manchete na sexta-feira, destacava que um dos maiores clientes da Spinumviva está também entre os principais financiadores do PSD. A outra, deste sábado, revela uma alegada ocultação de contas bancárias.Quanto à notícia do, o presidente do PSD sublinhou queA ligação que é feita à sua empresa é "simplesmente manipulação", vincou Luís Montenegro.Sobre a alegada ocultação de contas bancárias, hoje descrita no, o primeiro-ministro afirmou perentoriamente: “É falso”.Montenegro garantiu que tem as suas contas bancárias declaradas junto do Tribunal Constitucional., vincou.Nesta declaração aos jornalistas, o primeiro-ministroApelou aos jornalistas para que façam “uma triagem” e para que tenham “rigor”.“A comunicação social também tem responsabilidade de tornar debate político limpo, transparente e de não o inquinar com adulteração das notícias”, afirmou o primeiro-ministro., argumentou.