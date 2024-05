"Olá mãe, olá pai". PJ desmonta esquema de burlas informáticas e detém suspeito

“O desenvolvimento das diligências realizadas pelo Departamento de Investigação Criminal de Leiria da PJ permitiu identificar coincidências e apensar mais sete inquéritos, notando-se, o que espoletou alertas e obrigou ao recurso a meios especiais de obtenção de prova”, lê-se em comunicado da polícia de investigação criminal.

O suspeito “será presente às competentes autoridades judiciárias para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação”.

A Judiciária apreendeu, nesta operação,. Ou seja, assinala a PJ,“Esta capacidade, num primeiro momento, permitia ae outros fenómenos de burlas em ambiente digital”.Ainda de acordo com a Polícia Judiciária,“Foi, também, identificada a interação com terceiros, em rede, sendo recolhida prova de suspeitos residentes num país do Centro da Europa”.“As diligências de investigação identificaram o local onde estava montada a estrutura informática e de comunicações, no domicílio do detido”, prossegue a PJ, para acrescentar que, “com a presente investigação e operação policial, interrompe-se a consumação, em território nacional e no estrangeiro, de milhares de burlas informáticas”.

"Cometem sempre os mesmos erros"



Em conferência de imprensa relativa a esta operação, a Polícia Judiciária colocou a ênfase na necessidade de dar atenção aos avisos das autoridades para este tipo de burlas: