OLX garante que só registou dois casos de potencial burla com MB Way

"Desde logo percebemos que esta era uma preocupação partilhada", disse o grupo, e por isso, "há algum tempo que estabelecemos uma parceria com a SIBS no sentido de lhes reportarmos qualquer tipo de suspeita de fraude por MB Way para que possam atuar de imediato e bloquear quaisquer ações do número de telemóvel em questão. E, até ao momento, apenas registámos e reportámos duas situações deste género", garantiu a OLX.

O grupo indicou ainda que, além do contacto direto com a SIBS, "estes incidentes são também sempre reportados diretamente às autoridades portuguesas".

"Aliás, trabalhamos de perto com a PSP e a PJ [Polícia Judiciária] com o propósito de, em primeiro lugar, evitar estas situações ou, caso não seja possível, detetá-las rapidamente e permitir que estas possam agir em conformidade", lê-se no comunicado.

O grupo garantiu ainda que continuará "a trabalhar de perto com as marcas e autoridades competentes para proporcionar a melhor experiência possível" aos utilizadores.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) alertou na terça-feira para um aumento de ocorrências relacionadas com burlas através do MB Way, tendo registado entre janeiro e maio deste ano 135 queixas, e recomendou cuidados no uso desta aplicação.

De acordo com os dados avançados pela PSP, em 2018 foram registadas 99 ocorrências relacionadas com burlas através do MB Way e entre 01 de janeiro e 31 de maio 135.

No mesmo dia, a SIBS, responsável pelo Multibanco e pelo MB Way, afirmou que "mantém uma relação estreita com as autoridades" relativamente às burlas ocorridas com recurso àquela `app`, mas não revelou dados concretos devido ao segredo de justiça.

"As burlas ou fraudes com serviços legítimos e fidedignos, como é o caso do serviço MB Way, são fundamentalmente um problema de segurança pública, pelo que a SIBS mantém uma relação estreita com as autoridades com vista a ajudar a prevenir e/ou a identificar estas atividades", pode ler-se num comunicado enviado pela SIBS às redações.

A empresa que gere a rede Multibanco adiantou ainda que "os dados inerentes à ocorrência destes incidentes estão em segredo de justiça, pelo que não podem ser revelados".

"Todos os serviços SIBS têm sistemas de monitorização e deteção de fraude contínua e permanente, com vista a reduzir ou a identificar a ocorrência de situações criminosas", assegurou a SIBS.