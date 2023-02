OMS sinaliza suicídios, hepatite C e poucos médicos nas prisões portuguesas

O relatório, a apresentar em Lisboa, revela ainda que. É a doença com maior prevalência nas prisões, afetando 11.412 presos, ou seja,A partir de dados de 2020,, acima do rácio de 7,1 enfermeiros para a população em geral., superior aos 0,1 para a população em geral.Já o número de dentistas não vai além dos 12 no sistema prisional, sendo o rácio de 1,1 igual entre as populações em geral e prisional., um rácio de 33,5 por cada mil reclusos.

O Governo formou entretanto um grupo de trabalho com a missão de preparar um Plano Operacional para a Saúde no Sistema Prisional. O objetivo declarado é “reforçar o acesso aos cuidados de saúde, identificar barreiras subsistentes e colmatar lacunas relativas à prevenção, acesso e continuidade de cuidados”, lê-se em comunicado conjunto dos ministérios da Saúde, da Justiça e da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.







Este estudo compila números de 36 países da região europeia da OMS e reporta a 2020, retratando as ações em ambiente prisional no ano da explosão da pandemia da covid-19.O relatório – segundo do género a ser trabalhado pela OMS - visa orientar a ação governamental para a garantia do direito de acesso à saúde e melhoria dos indicadores nas cadeias.Em território português, a análise foi coordenada na Direção-Geral da Saúde e na Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais. Já os dados a nível europeu contaram com o contributo do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, Centro Colaborador da OMS.

Vacinas, doenças infecciosas e cancro

Quanto à distribuição de vacinas entre a população prisional,Relativamente a rastreios de doenças infecciosas, as cadeias portuguesas seguem um modelo em que o recluso pode recusar o rastreio-padrão, designadamente para o VIH e as hepatites B e C.

Para as doenças oncológicas, o relatório assinala uma concentração dos rastreios na população feminina, disponibilizando-se o rastreio do cancro do colo do útero e do cancro da mama. Tal não aconteceu com o cancro do cólon, ao contrário de 58 por cento dos Estados europeus observados pela OMS. Os ministérios da Saúde, da Justiça e da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior são os anfitriões, em Portugal, da iniciativa da Organização Mundial da Saúde. O relatório será também apresentado quinta-feira no Porto.





Portugal regista um défice de informação sobre reclusos que receberam ou completaram tratamento nos 12 meses em análise, face à ausência de dados relativamente à tuberculose multirresistente, hepatite B, DST, saúde oral e mental, consumo de drogas, diabetes, cancro, hipertensão e doenças cardiovasculares.



As respostas coligidas reportam-se ao VIH, com 386 reclusos em tratamento, tuberculose (76 reclusos) e hepatite C (81).Ainda segundo o relatório da OMS,. A taxa de ocupação dos estabelecimentos prisionais era de 90,6 por cento, contra 114 por cento em 2016.

