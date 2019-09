Oncologia. Médicos alertam para risco de beneficiários abandonarem ADSE

Os fármacos que não são comparticipados pelo Serviço Nacional de Saúde passam a depender de uma autorização prévia e só em casos de risco imediato de vida.



A ministra da Saúde esclarece que a medida foi aprovada em Conselho de Ministros e desmente que haja um impedimento no acesso a medicamentos inovadores.



O bastonário da Ordem dos Médicos considera que esta barreira pode fazer com que os beneficiários abandonem a ADSE. Miguel Guimarães já tinha alertado para o facto de o Infarmed estar a negar o acesso a cinco medicamentos inovadores a doentes com cancro.