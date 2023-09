Onde vão estar localizados os novos radares?

As áreas metropolitanas do Porto e Lisboa continuam a ser as zonas do país com mais radaresA A1 que liga as duas cidades é a via com mais radares .No Porto destaque para dois novos radares em Vila Nova de Gaia na A1 ,e outro também em Gaia ,na A44.Em Marco de Canaveses, na nacional 21, foi instalado um dos radares que controla a velocidade média.Em Lisboa, há novos radares em estradas como o IP7 e o IC17 , em Loures.

Haverá também radares de controlo médio no IC2 em Loures, no IC19 em Sintra e na nacional 10 no Montijo ,e em Vila Franca de Xira.