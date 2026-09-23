ONU. "Direito de veto sem restrições dá às grandes potências impunidade", avisa Ana Gomes

Ainda assimde que dispõem os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança (China, Estados Unidos, França, Rússia e Reino Unido).", critica.Ana Gomes, que coordenou a delegação portuguesa no Conselho de Segurança da ONU nos anos 90, defende que é "".No programa da Antena 1, António Martins da Cruz destacou igualmente o direito de veto como um obstáculo à reforma das Nações Unidas. No entender do antigo ministro dos Negócios Estrangeiros "".", acrescenta.Martins da Cruz, que exerceu funções de representante de Portugal junto da ONU, afirma que existem duas Nações Unidas: "".Numa análise ao discurso de António Guterres na última Assembleia-Geral da ONU enquanto secretário-geral, António Martins da Cruz destaca que "".O desempenho de Guterres foi também assinalado pelo embaixador Luís de Almeida Sampaio para quem "".", diz, enquanto reconhece que "".

"Seria injusto avaliar o mandato de António Guterres como se o secretário-geral dispusesse de um poder autónomo. Não tem exército, não impões sanções, não pode ultrapassar o direito de veto dos membros permanentes do Conselho de Segurança", conclui.

Nações Unidas: "balanço é mau na segurança"





Francisco Sena Santos até consegue identificar melhorias ao longo dos dez anos de mandato de António Guterres. "O mundo geopoliticamente está pior, está mais degradado, mas nesta última década houve conquistas, houve avanços" e por causa disso "se não houvesse ONU, tinha de ser inventada", defende o jornalista.

Ainda assim admite que "".Sendo que também na opinião de Sena Santos o ónus está no Conselho de Segurança: "".Na mesma linha Mário João Fernandes afirma que "".

O antigo conselheiro jurídico da delegação portuguesa junto da NATO em Bruxelas considera que "a maior parte do tempo do Conselho de Segurança foi consumido nos chamados vetos cruzados. E os vetos cruzados não acabaram".

"ONU está com imensas dificuldades de credibilidade"





"Estamos sempre a olhar para a reforma da ONU num sentido muito mais burocrático e administrativo e menos no palco que é essencial que é o palco político. E aqui a ONU está com imensas dificuldades do ponto de vista da credibilidade e imensa dificuldade em não ser marginalizada de fóruns relevantes", quem o diz é Teresa Almeida Cravo.

A comentadora de Assuntos Internacionais da Antena 1 refere que ""." relembra a professora na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra para quem "".No programaJorge Rodrigues fala também da relevância que se pretende para as Nações Unidas. Na opinião do coordenador do Observatório do Risco Geopolítico para Empresas da Porto Business School "".", relembra para depois concluir: "".

José Pedro Teixeira Fernandes defende que a reforma das Nações Unida avance e para isso recomenda que "as Nações Unidas precisavam de se reformar, concentrando-se em menos tarefas. O que eu chamaria concentração de meios".

", afirma o investigador no Instituto Português de Relações Internacionais.", conclui.O programaé moderado pelo jornalista Frederico Moreno.