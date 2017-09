Onze acidentes automóvel por dia envolvem viaturas sem seguro

O número é o mesmo quando comparado com igual período do ano passado.



O Correio da Manhã avança que o Fundo de Garantia Automóvel recebeu mais de duas mil participações de acidentes.



Já o valor das compensações pagas aumentou para 7 milhões e 600 mil euros, valor que representa mais meio milhão do que em 2016.



Em caso de acidente com viaturas sem seguro automóvel o Fundo assume os custos, mas depois exige o reembolso aos envolvidos responsabilizados pelo sinistro.



Assume ainda as indemnizações em caso de responsável desconhecido.



No ano passado foram 235 os acidentes causados por desconhecidos, dos quais resultaram 8 vítimas mortais.