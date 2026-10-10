Onze arguidos da Operação Hermes ficam em prisão preventiva

(em atualização)





A megaoperação contra o crime económico foi levada a cabo pela Procuradoria Europeia, esta quarta-feira. Já tinham sido libertados 14 arguidos do esquema "Carrossel do IVA".





A investigação incidiu sobre um negócio de compra e venda de telemóveis e outros dispositivos eletrónicos e a criação de uma cadeia de empresas de fachada no espaço europeu, que, ao desaparecerem, impossibilitam o cumprimento das obrigações fiscais, nomeadamente da cobrança do IVA.



"Esta atividade criminosa centra-se num esquema de fraude fiscal denominado de 'carrossel', que procura utilizar as fragilidades naturais decorrentes do regime de tributação em sede de IVA quando nos encontramos perante transações intracomunitárias de bens", esclarecem as autoridades.



Em Portugal, a operação envolveu 700 elementos da PJ, mais de 200 da Autoridade Tributária e dezenas de militares da GNR no terreno, maioritariamente na região norte.



As diligências estenderam-se à Alemanha, França, Espanha, Itália, Malta, Países-Baixos, Lituânia e Áustria.

