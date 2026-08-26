Onze distritos do continente hoje sob aviso amarelo devido à chuva e trovoada

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o aviso amarelo devido à precipitação vai entrar em vigor às 06:00 nos distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto e Aveiro.

Nestes quatro distritos, estará também em vigor o aviso amarelo de trovoada, face às "condições favoráveis" para se registarem acumulação de chuva entre 10 a 20 mm por hora e rajadas de vento entre 70 e 90 km/h.

O aviso amarelo estará em vigor até às 12:00 no Porto e Aveiro e até às 15:00 em Viana do Castelo e Braga.

Pelas 09:00 o aviso amarelo de precipitação será alargado a mais cinco distritos - Vila Real, Viseu, Leiria, Coimbra e Lisboa, sendo que nos três últimos estará também em vigor o aviso de trovoada. Os avisos estarão em vigor até às 15:00.

A partir das 12.00, também os distritos de Bragança e Guarda estarão sob aviso amrelo devido a períodos de chuva ou aguaceiros, que poderão ser por vezes fortes e acompanhados de trovoada. O aviso deverá ser cancelado às 18:00.

O nível amarelo é o menos grave de uma escala de três e é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para hoje no continente períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes no Norte e Centro, vento forte na faixa costeira ocidental e nas terras altas e uma pequena descida de temperatura, em especial da máxima.

As temperaturas mínimas vão oscilar hoje entre os 10 graus Celsius (Guarda) e os 17 (Faro) e as máximas entre os 17 graus (Guarda) e os 26 graus (Setúbal).